Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale taktik maçı yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title