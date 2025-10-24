Haberler

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları antrenmanda daha sonra dar alanda çift kale maç oynayıp, bitiricilik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
