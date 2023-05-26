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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma koşularıyla başlayan ve pas organizasyonlarıyla süren idmanın minyatür kale maçın ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Şenol Güneş Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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