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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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