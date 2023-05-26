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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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