Beşiktaş, Kartal'ı Ümraniyespor'a kiraladı Spor Haberleri Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı. Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı. Siyah-beyazlı takımın sözleşme yenilediği Kartal Kayra Yılmaz, 2022-23 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Spor Haberler

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