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Beşiktaş, Kartal'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Kartal'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı takımın sözleşme yenilediği Kartal Kayra Yılmaz, 2022-23 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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