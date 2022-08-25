Beşiktaş, Kartal'ı Ümraniyespor'a kiraladı
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Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.
Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı takımın sözleşme yenilediği Kartal Kayra Yılmaz, 2022-23 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor