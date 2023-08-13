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Beşiktaş, Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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