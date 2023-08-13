Beşiktaş, Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.