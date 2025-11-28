Beşiktaş, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma 1,5 saat sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor