Beşiktaş, Kangoeroes Mechelen'i ağırlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, Kangoeroes Mechelen'i evinde konuk edecek. Beşiktaş, liderlik mücadelesi veren rakibine karşı galibiyet arayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, yarın Belçika temsilcisi Kangoeroes Mechelen'i ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inden mağlup ayrılan Beşiktaş, averajla ikinci sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Kangoeroes Mechelen ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk müsabakayı Kangoeroes Mechelen 83-74 kazandı.