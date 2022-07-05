SPOR Beşiktaş, kamp için Avusturya'ya geldi SALZBURG, (DHA) -Yeni Sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, kamp çalışmalarını yapacağı Avusturya'ya geldi. Beşiktaş, kamp için Avusturya'ya geldi Ali DANAŞ - SALZBURG, (DHA) - Yeni Sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, kamp çalışmalarını yapacağı Avusturya'ya geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla 2 saat süren yolculuk yapan siyah beyazlılar, Salzburg kentindeki Amadeus Mozart Havaalanı'na ulaştı. Beşiktaş kafilesi 1.5 saatlik kara yolculuğunun ardında kamp yapacağı Bad Haring bölgesine geçecek. Futbolcular, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesinde Saiss, Ghezzal ve N'Koudou yarın, Weghorst da birkaç gün içinde kampa katılacak. Siyah beyazlı takımda Eintracht Frankfurt'a transferi askıya alınan Rıdvan Yılmaz takımla birlikte Avusturya'ya geldi. Beşiktaş 12 gün sürecek Bad Haring kampının ilk antrenmanını bu akşam TSİ 19.00'da yapacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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