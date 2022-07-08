Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor Yeni Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah gerçekleştirdi. Yeni Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah gerçekleştirdi. Antrenmana salon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, saha idmanına da istasyon hareketleriyle başladı. Üçüncü bölümde iki gruba ayrılan futbolcular 7'şerli takımlar halinde pres, top kontrolü ve pas idmanı yaptı. Antrenman taktik maç ile sona erdi. Hafif ağrıları olan Kartal Kayra Yılmaz ve Emrecan Terzi antrenmana katılmazken, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou takımdan ayrı kendi programları doğrultusunda çalıştı. Yeni transferler Weghorst ve Muleka bu akşam kampa dahil olacak. Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını yarın TSİ 17.00'de Werder Bremen ile yapacak. Karşılaşma Tivoli Stadı'nda oynayacak. - Harıng Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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