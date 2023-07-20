Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile anlaştı

Beşiktaş, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelen Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile anlaşmaya vardı. Onana'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, İstanbul'a geldi. Onana'yı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından havaalanı kapısından çıkış yapan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Onana'nın, yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Fransa ekibi Lens'te 26 resmi maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı üretemedi. - İSTANBUL