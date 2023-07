Beşiktaş kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa odaklandı

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımda dibi gördüğünü ve kazanacağı bir şampiyonlukla zirveye çıkacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın kampında AA muhabirinin sorularını cevaplayan tecrübeli kaleci, bir önceki sezon İstanbul'da oynanan Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın kariyerinin en kötü anı, tekrar oynamaya başlamasının ise bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"En dibi gördüğüm an sakatlandığım maçtı. Sakatlandığım an kariyerimde en dibi gördüğüm an olarak kalacak." ifadelerini kullanan Mert Günok, "O günü yaşadıktan sonra kendi içimde 'Bunun daha kötüsünü göremem.' dedim. Çok ağır bir sakatlık yaşadım. Ne zaman ve nasıl döneceğimi bilemiyordum. Böyle bir sakatlık hiçbir futbolcunun aklından geçmez. Başınıza gelince anlıyorsunuz. Yürüyemeyecek durumda olmak, kendi işlerini yapamamak bir insan için çok zor bir şey. Hayatımı nasıl düzene sokacağımı düşünürken, yavaş yavaş dönüşe geçtim ve bu dönüm noktası oldu. 'Buradan çıkış da zirve olmalı.' dedim. Beşiktaş kariyerimde zirveyi görmedim çünkü hala bir şampiyonluk yaşamadım. Umarım bu sene şampiyonluk yaşadıktan sonra, 'En dipten en zirveye çıktım.' diyeceğim." şeklinde konuştu.

Sakatlandığı pozisyonu daha sonra hiç izlemediğini söyleyen Mert, Giresunsporlu futbolcuların oyuna devam ederek attığı ve tepki çeken golle ilgili, "İnternette bazen karşıma çıktığı anlar oldu ama detaylı olarak pozisyonu izlemedim. Sonrasında oyun devam etti ve gol oldu. Oradaki oyuncuların heyecanına veriyorum. Gerekli tepki kamuoyu tarafından verildi. Üstünde durmanın çok da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yaşanan yaşandığıyla kaldı." dedi.

"Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum"

Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan Mert Günok, Beşiktaş'ta da bu başarıyı yakalayarak Süper Lig'de üç ayrı takımda zafere ulaşan eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı yakalamak istediğini söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, şunları söyledi:

"Beşiktaş gibi bir kulübün hedefi her sene şampiyonluk olmalı, bu tartışılamaz bir gerçek. Bizim de bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. İstanbul Başakşehir'de ve Fenerbahçe'de şampiyonluğum var. Beşiktaş'ta oynayan, takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak o şampiyonluğu yaşamayı çok istiyorum. Bir şampiyonluk daha yaşarsam Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk yaşayan oyunculardan biri de ben olacağım. Bunun için de geçtiğimiz sezon gösterdiğimiz performansın hem kendi adıma üstüne koymam gerekiyor hem de takım olarak üstüne koymamız gerekiyor. Beşiktaş'ta en iyi dönemimi sergilemedim. Geçen sene iyi bir performans sergiledim ama tam bir sezon oynayarak sonu şampiyonlukla biten bir sezon en büyük hayalim. Beşiktaş serüvenimde en iyi dönemimi daha geçirmediğimi düşünüyorum. Bu sene inşallah öyle olacak."

"Şenol Hoca'nın yeri bende her zaman farklı"

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi teslim alan ve performansıyla siyah-beyazlı takımın geçen sezonki seri galibiyetlerine önemli katkı sağlayan Mert Günok, tecrübeli teknik adamın kendisinde yerinin ayrı olduğunu vurguladı.

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Şenol Güneş'le çalışmaya başladıklarını anlatan Mert, "Şenol Hoca'nın yeri bende her zaman farklı. Futbol hayatım bitene kadar da futbol hayatımdan sonra da böyle kalacak. Eğitici ve öğretici bir hocamız var. Beraber çalıştığımız dönemlerde başarılı günlerimiz oldu. İnşallah beraber kupa kaldırmak da nasip olur." diye konuştu.

Sakatlıktan çıktıktan sonra Ümraniyespor maçıyla oynamaya başladığını hatırlatan tecrübeli file bekçisi, "Daha sonra kendi adıma iyi bir performans gösterdiğimi ve iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Hocamız eski bir kaleci, çok başarılı. Yıllar boyunca Türkiye'de hakkında kimsenin bir şey söyleyemeyeceği bir hocalık kariyerine sahip. Şenol Güneş'in başımızda olması, benim hocam olması, onunla çalışıyor olmak benim için bir şans. Sakatlık dönüşü böyle bir performans göstermek benim için de önemliydi. Dönüşü bu şekilde yapmak hiçbir oyuncu için kolay değildir. Bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım. Çok şükür iyi döndüm, şimdi daha da iyi olmak için çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hedef Beşiktaş'la şampiyonluk, milli takımla Avrupa Şampiyonası finalleri

İstanbul Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmasının milli takım kariyeri açısından stratejik bir karar olduğunu dile getiren Mert Günok, şunları aktardı:

"Başakşehir'de şampiyonluk yaşadıktan sonraki senemiz parlak geçmedi. O dönemde pandemiye denk gelmemiz sebebiyle belki de benim oynayacağım bir Avrupa Şampiyonası bir sene sonrasına ertelendi. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde takım olarak ve bireysel olarak başarılı bir performans sergilemiştik. Grupta 3 gol yiyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştık. Sonrasında pandemiden dolayı Avrupa Şampiyonası bir sene ertelendi. Başakşehir'de iyi bir sezon geçirmediğimiz için, şampiyonada oynama şansı bulamadım. Başakşehir değerli bir kulüp. Orada oynadığım senelerde hem şampiyonluk yaşadık hem de benim belli bir seviyeye gelmemde önemli rolü oldu. Taraftar sayısının az olması, camia desteğini arkamda hissetmemem belki milli takımda kaleyi kaybettiğimi düşündüren şeydi. Başakşehir de beni bırakmak istemiyordu ama Beşiktaş'ın ilgisini duyunca Göksel Gümüşdağ ve hocamız Aykut Kocaman'la görüşüp, transfer olmak istediğimi söyledim. Arkamda taraftar desteğiyle milli takıma tekrar gidersem, daha güçlü olacağımı tahmin ediyordum. Bu hedefim sakatlığımdan dolayı 1 sene gecikti ama düşündüğümü yine gerçekleştirmiş oldum. Konfor alanında kalmayı seven bir insan değilim. Her zaman başarıya aç ve mücadeleci olmayı sevmişimdir. Beşiktaş'a gelmemdeki en büyük etkenlerden biri camia ve taraftar desteğini arkama almak, milli takımda tekrar kaleyi alıp, bırakmamaktı. Sakatlıktan sonra bunu başardım. Şimdi hedefimde burada bir şampiyonluk yaşamak ve A Milli Takım'la 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var."

Kariyerinde sona yaklaşmadığını ve saha içinde uzun süre daha kalarak milli takımla uluslararası turnuvalarda yer almak istediğini kaydeden Mert, "Sona geldiğimi düşünmüyorum. Sona yaklaştığımı da düşünmüyorum. Kendime iyi bakıyorum. Küçük yaştan itibaren profesyonel şekilde yaşadım. Bunun meyvesini hala yiyorum. Belki babamın zamanında futbol bu düzeyde değildi, bugünkü imkanlar yoktu ama şu an elimizde imkanlar var. Genç futbolcularla konuşurken onlara da sürekli profesyonellik ve disiplinden bahsediyoruz. EURO 2024 benim için tabii ki önemli. Hem benim için hem takım için önemli bir sezon olacak. EURO 2024'e gitmeyi ve oynamayı arzuluyorum. EUROo 2020'de oynayamadım ama oradaki atmosferi gördüm. Şimdi 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncu olmayı çok istiyorum. Bunun için de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Daha çok üstüne koymam gerektiğini de biliyorum. Çok değerli kaleci arkadaşlarımız var. Elemelerde ben oynuyorum. Büyük adımları attık ve elemeleri geçip şampiyonaya gitmemize çok az kaldı. Onun için de ayrıca heyecanlıyım. EURO 2024'le benim işim bitmeyecek. 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası için hedef koyacak kadar kendimi iyi hissediyorum. Gianluigi Buffon 45 yaşında hala oynayabiliyor. Belki uç örnek ama demek ki bu yapılabiliyor. Ben de sakatlık yaşamazsam uzun yıllar daha oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir kaleci olarak, İtalya ve İsviçre'de bu sezon test edilecek yeni ofsayt kuralını değerlendiren Mert Günok, aktif futbolculuğu döneminde attığı goller kadar düştüğü ofsaytlarla da bilinen yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a takılarak, "Karşı karşıya pozisyon çok daha fazla olacak. Burak Hoca'mıza erken bıraktığını daha söyleyemedim ama bu kural belki onu da mutsuz etmiştir. O da arkaya koşu yapmayı seven bir futbolcuydu. Kural kaleciler için dezavantajlı denebilir. Bence daha fazla pozisyon oluşturacak. Futbolda kaleciler dezavantajlı kişiler." şeklinde konuştu.

"Toplar teknolojiyle geliştiriliyor ama eldivenlerimiz aynı"

Futbolda gelişen teknolojinin kalecilerin işini zorlaştırdığına dikkati çeken deneyimli oyuncu, "Bu oyun kalecilerin üstüne oynanıyor. Yeni nesil toplar teknoloji ile geliştiriliyor ama bizim eldivenlerimiz aynı. Topların daha hızlı gitmesi için çalışılıyor. Bazı markalar parlak, bazıları daha sade yapıyor. Bizim sevmediğimiz toplar parlak olanlar. Çünkü tutulmuyor. Toplar hızlanmaya başladı, kurallar değişiyor. Çünkü insanlar daha fazla gol görmek istiyor. Futbolun meyvesi gol. Biz futbolun kötü çocuklarıyız çünkü gol olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni ofsayt kuralı daha fazla gole sebep olacak. Eğer 1 sene sonra bütün dünyada uygulanmaya başlanırsa, kaleciler için dezavantajlı bir durum ama aynı zamanda anlaşılabilir bir durum çünkü herkes gol istiyor." diye konuştu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Mert Günok, sarı-lacivertli kulüpten 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için, "Arda dünyanın en büyük kulüplerinden birine transfer oldu. Gerçekten çok büyük bir yetenek. Ben de ilk gördüğüm anda onun ne kadar yetenekli olduğunu anlamıştım. Arda'yı maçlarda izlemiştim ama canlı görmek daha farklıydı." dedi.

"Konferans Ligi ulaşılması zor bir hedef değil"

Siyah-beyazlı takımın bu sene Avrupa arenasında mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin ciddiyetini ilk maçtan sonra tam anlamıyla kavramaya başlayacaklarını anlatan Mert, "Konferans Ligi yeni başladığı için biz futbolcular da yeni yeni adapte oluyoruz. Biz de bu sene maç maç düşünerek önce elemeleri geçip, gruplara kalmak ilk niyetimiz. Konferans Ligi ulaşılması zor bir hedef değil. Biz de bu başarıya ulaşabilecek seviyedeyiz. Eksiklerimiz var ve nispeten kısa bir izin döneminden sonra hazırlıklara erken başladık. Bu durum önümüzdeki dönemde avantaj mı dezavantaj mı olacak göreceğiz. Hiçbir futbolcunun önce Konferans Ligi'nde şampiyon olalım diye düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Süper Lig özelinde baktığımızda Beşiktaş'ta şampiyon olmak benim hayalim. UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı her futbolcu hayal eder. Konferans Ligi ise yeni bir kupa. Bunu başlayınca anlayacağız. Belki ilk maçtan sonra konuşsak bu düşüncelerim değişebilirdi." ifadelerini kullandı.

Geride kalan dönemde Avrupa'dan temas kuran takımlar olduğunu aktaran Mert, "Resmi teklif olmasa da bir ilgi vardı ama pandemiye denk geldik. Avrupa'da kaleci de olsanız oyuncu da olsanız yaş ilerledikçe transfer ihtimaliniz düşüyor. 'Neden olmasın?' diyorum. EURO 2024 oynayacağız. Belki bir sene sonra Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterdiğimde, Beşiktaş'la Konferans Ligi'nde başarılı bir serüven geçirdiğimizde böyle bir teklifle karşılaşabilirim. O zaman öyle bir şey olursa ne düşünürüm bilmiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli kaleci, kariyerindeki en unutulmaz kurtarışlarını ise milli takım formasıyla Fransa deplasmanında yaptığını belirterek, "Kurtarış yaptıktan sonra 'Vay be!' diye bir duyguya kapılmıyoruz. Fransa ile deplasmanda oynadığımız milli maç esnasında çok anlamasam da özetleri izlerken, tepkileri gördükten sonra, orada yaptığım başarılı kurtarışlar benim için her zaman özel olarak kalacak. Özellikle ilk kurtarış, maçın ilk dakikalarında arka arkaya yaptığım kurtarış, her zaman özel bir anı olarak kalacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Mert Günok'a göre

Şenol Güneş: Baba.

Sergen Yalçın: Beşiktaş efsanesi.

Necip Uysal: Her mevkide oynar. Antrenmanda kaleye geçirdik, eldiven de vereceğiz ona. Bir şey olsa geçer kaleye.

Aslı Günok: Her şeyim.

Ala Günok: Her şeyim.

Basketbol: Güzel bir spor. Pota bulursam hala atarım.