Beşiktaş Kalecisi Mert Günok Kırmızı Kart Gördü

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Galatasaray derbisinin 30. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Galatasaray derbisinin 30. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Maçın 26. dakikasında Icardi'nin attığı golle geriye düşen siyah-beyazlılar, 30. dakikada ise file bekçisi Mert Günok'un gördüğü kırmızı kartla ikinci kez sarsıldı.

Caza sahası dışı sağ çaprazında Icardi ile karşı karşıya kalan Mert, yere yatıp meşin yuvarlağın geçişini engellemeye çalışırken elle müdahale etti.

VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler de 34 yaşındaki eldiveni kırmızı kartla oyundan attı. - İSTANBUL