Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Beşiktaş kulübü, 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi.

Beşiktaş, 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mert Günok Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title