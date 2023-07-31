Beşiktaş, kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş kulübü, 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi.