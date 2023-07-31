Beşiktaş, kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi
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Beşiktaş kulübü, 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi.
Beşiktaş, 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor