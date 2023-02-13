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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, depremzede çocuğa moral verdi

Spor Haberleri

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, depremzede çocuğa moral verdi

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otele ailesiyle birlikte yerleştirilen 16 yaşındaki Adil Güroğlu ile görüntülü görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otele ailesiyle birlikte yerleştirilen 16 yaşındaki Adil Güroğlu ile görüntülü görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeşme Belediye Spor Kulübünde antrenör olarak görev yapan Doğukan Aktaş, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile yaptığı görüşmede depremzedeleri ilçede ağırladıklarını söyledi. Bunun üzerine Destanoğlu, Aktaş'a gençlerle görüşmek istediğini iletti.

Aktaş, daha önceden yaptığı görüşmede ailesiyle birlikte Çeşme'de bir otele yerleştirilen ve Beşiktaş taraftarı olan Adil Güroğlu ile Destanoğlu'nu görüntülü görüştürdü. Güroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Ersin, imzalı formasını göndereceği sözünü verdi.

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Kaynak: AA / Spor

Ersin Destanoğlu Beşiktaş İzmir Çeşme Spor Haberler

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