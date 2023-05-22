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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat edildi

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat edildi

Spor Haberleri

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Ersin Destanoğlu Altunizade Beşiktaş Spor Haberler

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