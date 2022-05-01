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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Kayseri'ye geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kayserispor mücadele edecek olan Beşiktaş maçın oynanacağı kente geldi. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak Erkilet Havaalanına inerken, kafileyi burada taraftarları karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Valerien İsmael'e çiçek verirken, takım kara yolu ile maç saatini bekleyeceği otele doğru hareket etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Haberler

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