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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

AA - Ramazan Kaya - Spor
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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

AA / Ramazan Kaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Haberler

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