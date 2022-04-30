Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
AA - Ramazan Kaya - Spor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
AA / Ramazan Kaya - Spor