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Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi

AA - Eyüp Elevli - Spor
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Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla gelen Beşiktaş kafilesini, Ordu-Giresun Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael ile bazı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

GZT Giresunspor-Beşiktaş müsabakası yarın saat 20.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

AA / Eyüp Elevli - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, Giresun, Spor, Haberler

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