Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Kente gelen siyah-beyazlı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou, kafilede yer almadı.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor