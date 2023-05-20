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Beşiktaş kafilesi Adana'da

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Adana Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş kafilesi Adana'da

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Adana Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Beşiktaşlı futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Bazı futbolculara, taraftar çiçek verdi. Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Beşiktaş Adana Spor Haberler

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