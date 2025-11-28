Beşiktaş Kadın Voleybol Takımında Ayrılık: Ceren Karagöl ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ceren Karagöl'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.