Beşiktaş Kadın Voleybol Takımında Ayrılık: Ceren Karagöl ile Yollar Ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncusu Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüp, Karagöl'e emekleri için teşekkür ederek başarılar diledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ceren Karagöl'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.