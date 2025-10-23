Haberler

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Yemekte Buluştu

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başantrenör Lorenzo Micelli'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, başantrenör Lorenzo Micelli ile teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Yemek sonrasında Micelli'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, teknik ekip ile oyuncular yeni yaşında başantrenör Lorenzo Micelli'ye mutluluklar diledi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
