Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'ndan 12 Yeni Transfer
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu için 12 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada yeni transferler ve başarı dilekleri yer aldı.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 12 yeni oyuncuyla sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile mukavele imzalandığı belirtilerek, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor