3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yeniden Yapılanma Süreci

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yeniden Yapılanma Süreci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, güçlü bir kadro oluşturmak için yeniden yapılanma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeniden yapılanma kapsamında Başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizde, önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirve yarışında yer almak için yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Başantrenör Recep Vatansever ile sporcular; Dilay Özdemir, Merve Tanıl, Jovana Brakocevic, Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Sude Gümüş, Bengisu Aygün, Emily Maglio, Begüm Kaçmaz, Beliz Başkır, Olivia Rozanski, Saliha Şahin, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç ve Merve Nezir'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Başantrenör Vatansever ile sporcularımıza Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.