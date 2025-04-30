3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yeniden Yapılanma

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yeniden Yapılanma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla yollarını ayırdı. Kulüp, Vatansever ve oyunculara hizmetleri için teşekkür etti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda yeniden yapılanma çerçevesinde başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Recep Vatansever ile oyuncular Alara Altundağ, Beliz Başkır, Bengisu Aygün, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Dilay Özdemir, Emily Maglio, Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Jovana Brakocevic, Merve Nezir, Merve Tanıl, Olivia Rozanski, Saliha Şahin ve Sude Gümüş ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Vatansever ile oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.