Beşiktaş, başantrenör Lorenzo Micelli ile sözleşme yeniledi

Güncelleme:
Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Kulüp, Micelli ile önemli başarılara imza atılacağına inanıyor.

Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Lorenzo Micelli'yle önemli başarılara imza atılacağına inanıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
