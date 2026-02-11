Beşiktaş, başantrenör Lorenzo Micelli ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Kulüp, Micelli ile önemli başarılara imza atılacağına inanıyor.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor