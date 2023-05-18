Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Giovanni Caprara'yı göreve getirdi

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Giovanni Caprara'yı göreve getirdi

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, İtalyan Başantrenör Giovanni Caprara'yı takımın başına getirdiğini resmi internet sitesinden duyurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan Başantrenör Giovanni Caprara'yı göreve getirdi.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğe 60 yaşındaki İtalyan Giovanni Caprara'yı takımın başına getirdiğini resmi internet sitesinden duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title