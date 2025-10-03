Haberler

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı Kadi Kullerkann'ı Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann ile sözleşme imzaladı. Kullerkann, kariyerine birçok farklı takımda devam etti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann ile sözleşme imzaladı. Kadi Kullerkann'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Estonya'da dünyaya gelen 36 yaşındaki voleybolcu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş'tan önce sırasıyla Audentes SK, Houston University, Pittsburgh University, Eurosped, Yeşil Bayramiç, Petro Gazz Angels, TalTech/Tradehouse, AO Markopoulo, D&A Esperia Cremona, CSM Targovi?te ve Aris Thessaloniki takımlarının formasını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
