Beşiktaş Kadın Futbol Takımının Yeni Teknik Direktörü Burak Sidar Oldu

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Beşiktaş Kulübü, 2023-24 sezonunda takımın teknik direktörlüğüne Burak Sidar'ı atadı. Kulüp, Sidar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Burak Sidar oldu.

Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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