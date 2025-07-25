Beşiktaş Kadın Futbol Takımının Yeni Teknik Direktörü Burak Sidar Oldu
Beşiktaş Kulübü, 2023-24 sezonunda takımın teknik direktörlüğüne Burak Sidar'ı atadı. Kulüp, Sidar'a yeni görevinde başarılar diledi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Burak Sidar oldu.
Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor