Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Zeynep Bilir'i Transfer Etti

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Zeynep Bilir'i 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Zeynep Bilir'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'mız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı. Zeynep Bilir'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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