Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Rodriguez'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez'i transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez'i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez'i kadrosuna kattığı belirtildi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023