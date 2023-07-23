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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Rodriguez'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez'i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez'i kadrosuna kattığı belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Beşiktaş Vodafone Futbol Spor Haberler

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