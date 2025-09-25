Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Princess Ibini-lsei'yi Transfer Etti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avustralyalı forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı. Kulüp, transferle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuya 'hoş geldin' dileyerek başarılar diledi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Avustralyalı forvet oyuncu Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı. Princess Ibini-lsei'ye 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor