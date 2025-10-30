Haberler

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Sarp Yiğit Oldu

Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sarp Yiğit atandı. Yiğit, daha önce Beşiktaş Futbol Akademisi'nde görev yapıyordu. Takımın eski teknik direktörü Burak Sidar ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
