Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 Oyuncuya Yeni Sözleşme

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 8 oyuncuyla sözleşme yeniledi. Kulüp, oyunculara yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Ines Maia, Ezgi Çağlar, Meryem Cennet Çal, İlayda Civelek, Kome Fadimatou ve Büşra Kenet ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılarımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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