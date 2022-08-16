Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Natasha Shirazi'yi transfer etti Spor Haberleri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, son olarak İsrail takımı Maccabi Hadera forması giyen Ugandalı forvet Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, son olarak İsrail takımı Maccabi Hadera forması giyen Ugandalı forvet Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı." bilgisi verildi. Açıklamada, "Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Spor AA / Fatih Erel Vodafone Beşiktaş İsrail Futbol Spor Haberler

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