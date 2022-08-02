Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı - Haberler

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Nilgün Keser'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Nilgün Keser'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Trabzonspor Kulübünde forma giyen milli futbolcu Melisa Nilgün Keser ile sözleşme imzaladı. Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Haberler

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