Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Evdokia Popadinova'yı Transfer Etti

Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Bulgar forvet Evdokia Popadinova'yı kadrosuna katı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin dedi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bulgar forvet Evdokia Popadinova'yı kadrosuna kattı. Evdokia Popadinova'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
