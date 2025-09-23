Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Ecemnur Öztürk'ü Transfer Etti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu için orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattı. Ecemnur Öztürk'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor