Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Ecemnur Öztürk'ü Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu için orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattı. Ecemnur Öztürk'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
