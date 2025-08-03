Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Aicha Hamideche'yi Transfer Etti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli orta saha oyuncusu Aicha Hamideche ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Kulüp, Hamideche'ye hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli orta saha oyuncusu Aicha Hamideche'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Aicha Hamideche'ye 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor