Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Aicha Hamideche'yi Transfer Etti

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli orta saha oyuncusu Aicha Hamideche ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Kulüp, Hamideche'ye hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli orta saha oyuncusu Aicha Hamideche'yi renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Aicha Hamideche'ye 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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