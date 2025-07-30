Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 6 Yeni Oyuncu Transfer Etti

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Portekizli forvet Tania Mateus ve orta saha oyuncusu Esra Manya'nın yanı sıra dört savunma oyuncusunu kadrosuna kattı. Kulüp, yeni oyunculara başarı dileklerinde bulundu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında 6 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında siyah-beyazlıların, Portekizli forvet Tania Mateus ve orta saha Esra Manya'nın yanı sıra savunma oyuncuları Nehir Zeytünlü, Damla Bozyel, Defnesu Aldemir ve Beyza Semercioğlu'nu kadrosuna kattığı bildirildi.

Açıklamada, yeni transferlere siyah-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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