Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Zümrüt Karahan'ı transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki pivot oyuncusu Zümrüt Karahan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, genç oyuncu Zümrüt Karahan ile sözleşme imzaladı. Zümrüt Karahan, son olarak Beykoz Spor Kulübü takımında forma giydi." denildi.