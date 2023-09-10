Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Zümrüt Karahan'ı transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki pivot oyuncusu Zümrüt Karahan'ı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki pivot oyuncusu Zümrüt Karahan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, genç oyuncu Zümrüt Karahan ile sözleşme imzaladı. Zümrüt Karahan, son olarak Beykoz Spor Kulübü takımında forma giydi." denildi.
Kaynak: AA / Spor