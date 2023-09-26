Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, yarın KGHM BC Polkowice ile karşılaşacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımıyla karşılaşacak.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımıyla karşılaşacak.
Polkowice'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk maçı 58-57 kaybeden siyah-beyazlıların turu atlaması için karşılaşmayı en az 2 farkla kazanması gerekiyor.
Kaynak: AA / Spor