Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şuğranur Sönmez'i transfer ettiğini duyurdu. Takımın 2023-2024 sezonunda ligde ve EuroCup'ta mücadele edeceği belirtildi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 22 yaşındaki milli oyuncu Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Şuğranur Sönmez ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonunda ligde ve EuroCup'ta mücadele eden takımımız, milli forvet Şuğranur Sönmez'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Şuğranur Sönmez son olarak ÇBK Mersin'de forma giymişti.