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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Slovakya deplasmanında

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibiyle karşılaşacak. Maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibiyle karşılaşacak.

Banska Bystrica kentindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4 takımın yer aldığı grupta oynadığı ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

Slavia Banska Bystrica ise gruptaki ilk 3 maçını kaybetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 97-69 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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