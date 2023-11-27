Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Panathinaikos ile karşılaşacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Panathinaikos ile karşılaşacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Beşiktaş, liderliğini koruyarak play-off turunda kura avantajını elde etmek için mücadele edecek.