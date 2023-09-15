Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na 15 Bin TL Para Cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na, İlkem Yapı Tarsusspor maçındaki salon ve seyirci olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na, İlkem Yapı Tarsusspor maçındaki salon ve seyirci olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası verdi.

TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, eylemin ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle Beşiktaş'a 5 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca salon ve seyirci olayları nedeniyle eylemi gerçekleştiren taraftarların tahliye edildiği, eylemin müsabakaya ara verilmesine neden olunduğunun anlaşılması nedeniyle verilen cezaya ek olarak Beşiktaş'ın ekstra 10 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

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