Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı Spor Haberleri Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce 3 sezon formasını terleten forvet oyuncusu Kübra Sevindik'i yeniden kadrosuna kattı. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce 3 sezon formasını terleten forvet oyuncusu Kübra Sevindik'i yeniden kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Kübra Sevindik ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'da daha önce 2016-2019 sezonlarında forma giyen Kübra, 36 yaşında ve 1.83 metre boyunda. Spor AA / Emrah Oktay Büyükşehir Belediyespor basketbol Beşiktaş Hatay Spor Haberler

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