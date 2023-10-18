Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kangoeroes Mechelen'e konuk olacak
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci maçında Beşiktaş deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Mechelen ekibine konuk olacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci maçında Beşiktaş deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Mechelen ekibine konuk olacak.
Antwerp şehrindeki Sporthal de Schalk'ta oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip grubundaki ilk maçta Slovak ekibi Slavia Banska Bystrica'ı 97-69 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor